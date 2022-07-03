الأولى على الجمهورية بالدبلومات الفنية: سيتحقق حلم حياتي وألتحق بالهندسة

سادت حالة من الفرحة داخل منزل الطالبة إسراء رضا عبد الحميد رزق، الطالبة بمدرسة ميت سلسيل الصناعية المشتركة قسم تركيبات ومعدات كهربائية، وذلك بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية وحصولها على المركز الأول جمهورى بمجموع 99.29٪؜.

و داخل منزل الطالبة بمركز ميت سلسيل شمال محافظة الدقهلية، قالت إسراء، أنها شعرت بحالة من الصدمة بعد وصول بعض الأشخاص إلى منزلها ليفاجئها بأنها الأولى على الدبلومات الفنية ويوجهون لها التهنئة.

وأضافت إسراء أنها كانت تحرص على الحضور إلى المدرسة بشكل منتظم، وتتلقى دروسها داخل معامل المدرسة والفصل، مؤكدة أنها كانت تذاكر أكثر من 8 ساعات يوميا من أجل تحقيق هدفها للالتحاق بكلية الهندسة.

وتابعت الأولى على الدبلومات الفنية قائلة: "المدرسين كانوا داعمين لى بجانب أسرتى خاصة أننى بذلت جهد كبير من أجل تحقيق حلمى للالتحاق بكلية الهندسة".

وقالت إسراء لم أفكر فى الالتحاق بالثانوى العام، وقررت الالتحاق بالثانوى الصناعى، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم فى ذلك الوقت تطبيق منظومة الثانوية العامة الجديدة وكنت أخشى منها لذلك فكرت فى الالتحاق بالثانوى الصناعى من أجل الوصول إلى حلمى.

وأوضحت أن معلميها بداخل المدرسة كانوا فى حالة تعجب من التحاقى بالثانوى الصناعى قائلة:"كل المعلمين داخل المدرسة كانوا يتعجبون من وجودى ويقولون: انت ايه جابك هنا ليه مدخلتيش ثانوى عام والأن أصبحت فخورة بتخرجى من التعليم الفنى ".

ووجهت إسراء نصيحة للطلاب المقبلين على الالتحاق بالثانوى الصناعى قائلة:"اهم حاجة الاهتمام بالمذاكرة ذاكر تنجح وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ونصيحتى لكل من يلتحق بالدبلومات أن يحرص على المذاكرة والحضور من أجل تحقيق رؤية الدولة نحو الإستفادة من خبرات متلقى التعليم الفني".

ونوهت إلى بعض المعوقات "حسب وصفها" التى وضعت لخريجى الدبلومات ممن يلتحقون بكلية الهندسة من بينها طلب عمل معادلة وهى دراسة بعض أجزاء الرياضيات التى درسها طلاب الثانوية العامة فى غضون شهرين متسائلة ما الهدف من ذلك رغم اننى كنت أدرس الرياضيات ضمن المناهج؟.

من جانبه قال رضا رزق، والد الطالبة إسراء، أن نجاح نجلته وتحقيقها المركز الأول على مستوى الجمهورية بين طلاب الدبلومات الفنية يعد نجاح لمنظومة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية وإدارة ميت سلسيل والتى تتبع لها المدرسة التى لحقت بها نجلته.

وقال كل المعلمين أشادوا بمستوى نجلتى التعليمى وهى كانت تسعى لذلك الهدف وكنت اتوقع انها ستكون من الأوائل نظرا لجهدها الشديد فى الإلمام بدروسها والمذاكرة والشد العصبى التى تعرضت له وقت أداء الامتحانات وحتى إنتهاء العام الدراسى.

واضاف جاءنا الخبر من بعض الجيران حتى تواصل معنا مسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية والمدرسة التى كانت بها "إسراء" ويوجهون لنا التهنئة بتحقيقها المركز الأول على مستوى الدبلومات الفنية.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2021/2022، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بنسبة النجاح العامة لنظام الثلاث سنوات فى الدبلومات الفنية وصلت لقرابة 68%، أما نسبة النجاح فى نظام الخمس سنوات أكثر من 85%، وبالنسبة لنسبة النجاح لمدارس التكنولوجية التطبيقية تجاوزت نسبة 70