الأولى على التعليم التجارى: لم أتوقع المركز الأول.. هذا جزاء طاعة الوالدين

وأضافت أسماء، لـ"اليوم السابع"، أنه برغم انها لم تتوقع حصولها على المركز الأول لكنها كان لديها ثقة كبيرة في الله أنه لن يخذلها، لأنها أطاعت والديها، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها يعملان بالإرشاد الزراعي كعاملين، وهي الابنة الرابعة ولديها 3 أخوات متزوجات، وأنها سعيدة بتفوقها،مؤكدة أنها ستلتحق بمعهد فني صحى بطنطا.

وأكد والد أسماء أنه سعيد بحصول نجلته على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه كان متأكد من حصولها على مركز متقدم ولكن ليس المركز الأول، مقدما الشكر لكل معلميها، وأنه فخور بها.

وقالت والدة أسماء، الحمد لله على التوفيق من عند الله، مؤكدة أن أجمل ما في خبر حصولها على المركز الأول أنه نتيجة لسماع أسماء لنصيحتها الالتحاق بالدبلوم الفنية، وسيحقق لها الله ما تريده دون الدخول في عناء الثانوية العام، فحقق الله لها ما تتمناه لأنه أطاعتها في مشورتها لها.