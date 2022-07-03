اليوم السابع
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الأولى بالتعليم الزراعى على مستوى الجمهورية: هدفى الالتحاق بكلية زراعة المنوفية

الأحد، 03 يوليه 2022 03:42 م
الأولى بالتعليم الزراعى على مستوى الجمهورية: هدفى الالتحاق بكلية زراعة المنوفية الطالبة هاجر عباس محمود عباس
المنوفية- محمد فتحى

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حالة من السعادة على منزل الطالبة هاجر عباس محمود عباس والحاصلة على المركز الأول فى التعليم الزراعى على مستوى الجمهورية، وتقول الطالبة هاجر عباس محمود عباس والحاصلة على المركز الأول فى التعليم الزراعى على مستوى الجمهورية: تلقيت خبر حصولى على المركز الأول من موقع اليوم السابع .

وأكدت أننى كنت أذاكر يوميا مايقرب من 5 ساعات يومية وكانت والدتى دائما وكانت تقف بجوارى وتحفزنى لتحقيق هدفى وهو إستكمال تعليمى ودخول كلية الزراعة جامعة المنوفية .
 
وأشارت والحاصلة على المركز الأول فى التعليم الزراعى على مستوى الجمهورية، هدفى منذ الصغر هو أن أصبح مهندسة زراعية والحمد لله تحقق اليوم بعد تعب وعناء شديد طوال سنين الدراسة.
 
وتضيف هاجر عباس: مثلى فى الحياة والدى ووالدتى لأنهم تعبو وتحملوا من أجل كثيرا.

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