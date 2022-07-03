الأولى بالتعليم الزراعى على الجمهورية: "هدفى الالتحاق بكلية زراعة المنوفية"

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من منزل الطالبة هاجر عباس محمود عباس، والحاصلة على المركز الأول فى التعليم الزراعى على مستوى الجمهورية، حيث عمت الفرحة على جميع أرجاء المنزل وسط زغاريد من معظم أفراد الأسرة.

وتقول الطالبة هاجر عباس محمود عباس والحاصلة على المركز الأول فى التعليم الزراعى على مستوى الجمهورية: "تلقيت خبر حصولى على المركز الأول من موقع اليوم السابع"، قائلة: "كنت أذاكر يوميا ما يقرب من 5 ساعات، وكانت والدتى دائما واقفة بجوارى وتحفزنى لتحقيق هدف وهو استكمال تعليمى ودخول كلية الزراعة جامعة المنوفية".

واستكملت الحاصلة على المركز الأول فى التعليم الزراعى على مستوى الجمهورية، "هدفى منذ الصغر هو أن أصبح مهندسة زراعية والحمد لله تحقق اليوم بعد تعب وعناء شديد طوال سنين الدراسة".

ويقول عباس محمود، والدة الطالبة هاجر، إن نجلتى بذلت جهدا كبيرا طوال العام الدراسى، حيث كانت تذاكر فى اليوم الواحد ما يقرب من 5 ساعات يوميا، موضحا: "حلم حياتى أن تصبح دكتورة جامعية بكلية الزراعة جامعة المنوفية، لأن ذلك حلمها منذ الطفولة".

وتقول والدتها: "تلقينا خبر تفوق نجلتى من اليوم السابع وكان أجمل خبر سمعته فى حياتى كلها، مكنتش متوقعة أبدا حصول نجلتى على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التعليم الزراعى".