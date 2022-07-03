الأنبا بيستنى يصلى قداسا إلهىيا بعد تجليسه أسقفا على أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

كتب ـ محمد الأحمدى

ترأس صباح اليوم، الأنبا بيسنتى القداس الإلٰهى الأول بعد تجليس أسقفا على إيبارشية أبنوب والفتح وأبنوب الحمام وأسيوط الجديدة ورئيسا لدير الشهيد العظيم مارمينا العجائبى بجبل أبنوب، من كاتدرائية الشهيد مار مرقس الرسول البشير بأسيوط الجديدة.

وترأس الأنبا بيستنى القداس الإلهى من كنيسة مارمرقس الرسول بأسيوط الجديدة.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على إقامة علاقات وثيقة ومتعاونة مع قامات ورموز الدينين الإسلامى والمسيحى، وذلك تحقيق اًلرسالة الجامعة عبر تاريخها الطويل بالتواصل المجتمعى وعملها على إرساء قيم المواطنة والمساواة وحرية الفكر والعقيدة وتأكيدها على قيمة العلم والعطاء وتكاتف جهود الجميع من أجل تقدم الوطن ونهضته.

وجاء ذلك خلال مشاركته فى حفل تجليس الأنبا "بسنتى" أسقفا على كرسى إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير مارمينا وذلك خلفاً للأبنا لوكاس المتنيح وذلك بمطرانية أسيوط الجديدة بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة وحشد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الأوقاف والأزهر الشريف بأسيوط .

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن مشاركته فى الحفل جاءت على رأس وفد من الجامعة يضم الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطرى، والدكتور وديع ماكسيموس عميد كلية التربية الأسبق، والدكتور مصطفى السعيد الأستاذ المتفرغ بقسم الأطفال بكلية الطب، و طاهر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.