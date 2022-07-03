الأمم المتحد تعلن فتح باب التسجيل فى الـCop 27 لمدة 20 يوما

كتبت ـ منال العيسوى

أعلن موقع الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ فى دورته السابعة والعشرين عن فتح باب التقديم ولمدة 20 يوما حتى يوم 20 يوليو الجارى فى منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

وأشار موقع الأمم المتحدة، إلى أنه لن يتم قبول الطلبات المقدمة بوسائل أخرى عبر بوابة التطبيق أو المقدمة بعد هذا الموعد النهائي.

وأوصى الموقع بضرورة قراءة إرشادات التطبيق لضمان استيفاء الإدخالات لمعايير الأهلية الخاصة بالمشاركة قبل بدء التسجيل.

وأكد الموقع، أن هناك مجموعة من التفاصيل والأحداث المرتبطة بمؤتمر تغير المناخ تبدأ من من الثلاثاء 8 نوفمبر حتى الخميس 17 نوفمبر، باستثناء الأحد 13 نوفمبر. ففى هذه الأيام، ستقام الفعاليات من الساعة 10:00 حتى الساعة السادسة مساء.

جدير بالذكر، أنه سيتم مراجعة جميع الطلبات واستكمال اختيار الأحداث من قبل لجنة مراجعة مركز العمل، كما سيتم الانتهاء من الجدول الزمنى الكامل بالتعاون مع المشاركين المختارين ونشره على صفحة الموقع قبل بدء المؤتمر.

للتسجيل اضغط هنا

https://climateaction-apply.unfccc.int/