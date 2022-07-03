اصطدام سيارة محملة بأحجار جيرية بالحائط الخرسانى لطريق جمصة الساحلى بالدقهلية

شهد طريق رافد جمصة "المنصورة – جمصة" الدولي بالدقهلية، اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بأحجار جيرية بالحائط الخرساني، ما تسبب فى أضرار مادية دون وقوع إصابات، وتعطل الحركة على الطريق حتى تمكنت رئاسة مركز ومدينة طلخا من إزالة أثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة اخرى بالشكل الطبيعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل ثقيل على طريق رافد جمصة الدولى دائرة المركز مما تسبب فى أضرار مادية دون وقوع إصابات.
وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة غلى مكان الحادث، وتبين وقوع الحادث لسيارة نقل ثقيل تحمل أرقام "د أ أ 3765 " وبالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالحائط الخرسانى على جانب الطريق واستقرت أعلاه مما تسبب فى سقوط كميات من الطوب الجيرى على الطريق.
وتمكنت رئاسة مركز ومدينة طلخا من إزالة الطوب المتساقط من السيارة بعيدا على الطريق وإعادة فتحه ليعمل بالطريقة المعتادة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جهة أخرى لقى سائق "توك توك" مصرعه فى محافظة الدقهلية، بعدما صدمته سيارة مجهولة مسرعة، فر قائدها هارباً عقب الحادث، الذى وقع على طريق "منية النصر – دكرنس"، مقابل قرية "ميت الخولى مؤمن".
جرى نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتكثف مباحث منية النصر جهودها لضبط قائد السيارة الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لإجراء التصريح بالدفن.
الحادث
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