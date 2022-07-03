اصطدام سيارة محملة بأحجار جيرية بالحائط الخرسانى لطريق جمصة الساحلى بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شهد طريق ‏رافد جمصة "المنصورة – جمصة" الدولي بالدقهلية، اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بأحجار جيرية بالحائط الخرساني، ما تسبب فى أضرار مادية دون وقوع إصابات، ‏وتعطل الحركة على الطريق حتى تمكنت رئاسة مركز ومدينة طلخا من إزالة أثار الحادث وإعادة فتح ‏الطريق مرة اخرى بالشكل الطبيعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.‏

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل ثقيل على طريق رافد جمصة الدولى ‏دائرة المركز مما تسبب فى أضرار مادية دون وقوع إصابات.‏

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة غلى مكان الحادث، وتبين وقوع الحادث لسيارة نقل ثقيل تحمل أرقام "د أ أ ‏‏3765 " وبالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالحائط الخرسانى على جانب الطريق واستقرت أعلاه مما ‏تسبب فى سقوط كميات من الطوب الجيرى على الطريق.‏

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة طلخا من إزالة الطوب المتساقط من السيارة بعيدا على الطريق وإعادة فتحه ‏ليعمل بالطريقة المعتادة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏

ومن جهة أخرى لقى سائق "توك توك" مصرعه فى محافظة الدقهلية، بعدما صدمته سيارة مجهولة ‏مسرعة، فر قائدها هارباً عقب الحادث، الذى وقع على طريق "منية النصر – دكرنس"، مقابل قرية ‏‏"ميت الخولى مؤمن".

جرى نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتكثف مباحث منية النصر ‏جهودها لضبط قائد السيارة الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لإجراء ‏التصريح بالدفن.‏