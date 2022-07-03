استكمال مشروع تطوير موقف البياضية وإحالة 221 موظف للتحقيق بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء على الشرابي رئيس المدينة، أنه يجرى مواصلة العمل فى مشروع تطوير موقف البياضية بالأقصر، والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وأكد رئيس مجلس مدينة الأقصر، في بيان صحفى، أنه يواصل رجال قطاع المشروعات بالمجلس العمل فى المشروع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مواقف تتسم بالطابع الحضاري والنموذجي للقضاء على العشوائيات، حيث تم البدء خلال الأسابيع الماضية في مشروع تطوير موقف البياضية والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، موضحاً أنه بدأت محافظة الأقصر في نهاية الشهر الماضي تنفيذ أعمال مشروع تطوير موقف البياضية بالأقصر بشكل متطور وحضاري، وذلك بتنفيذ إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مواقف تتسم بالطابع الحضاري والنموذجي والجمالي للقضاء على العشوائيات والحد من الازدحام المروري بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويوفر سبل الراحة لهم ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد رئيس المدينة، أنه في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة مدى الانضباط الإداري وانتظام سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية، تم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة للمرور على الإدارات والأحياء والقطاعات والهيئات والوحدات الصحية التابعة لبندر الأقصر، لمتابعة سير العمل خلال شهر يونيو الجاري، مما أسفر عن ضبط 158 مخالفة، وتغيب عدد 221 بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم إلى الشئون القانونية للتحقيق.

فيما أفادت مدير خدمة المواطنين نهلة سمير جلال، أنه بخصوص شكاوى المواطنين خلال شهر يونيو 2022، تضمنت عدد 18 شكوى بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة والتي يتم إنجازها خلال 48 ساعة وشكاوي اليوم المفتوح والمقرر انعقاده كل يوم أربعاء والتي عددها 10 شكاوى، وشكاوي المركز التكنولوجي والتي عددها 20 شكوى ويتم الرد على المواطن خلال رسائل SMS .