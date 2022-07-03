اليوم السابع
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إصابة طالبة بكسر فى العامود الفقرى سقطت من الطابق الثالث بكفر الزيات الغربية

الأحد، 03 يوليه 2022 04:20 م
إصابة طالبة بكسر فى العامود الفقرى سقطت من الطابق الثالث بكفر الزيات الغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهدت منطقة حى عرابى بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية سقوط طالبة بالصف الثانى الثانوى فى بير السلم من الطابق الثالث مما أسفر عن إصابتها بكسور بالعامود الفقرى وكسر مضاعف بالحوض والفقرات القطنية، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة من مستشفى كفر الزيات بوصول طالبة تدعى "ص.ا"16 سنة بالصف الثانى الثانوى مصابة بكسور شديدة، وتبين سقوط الطالبة من الطابق الثالث فى بير السلم وحدثت اصابتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 

 

 


مدير امن الغربية

كفر الزيات

محافظة الغربية

سقوط طالبة فى بير سلم بالغربية



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