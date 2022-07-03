أهم المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية

كتبت: مروة الغول

وانخفضت أسعار النفط خلال شهر يونيو 2022 مسجلة أول خسائر شهرية لها منذ نوفمبر 2021 ،وسجلت أسعار النفط 111.63دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 108.43 دولار للبرميل.

وأضاف التقرير، أن أسعار النفط تأثرت سلبا بكل من.

1-تنامي المخاوف حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ومن ثم الطلب على النفط ، مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم .

2-ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2020 .

3- ارتفاع مخزونات الجازولين ونواتج التقطير الأمريكية مع زيادة معدلات تشغيل المصافي إلى أعلى مستوى موسمي لها في أربعة أعوام .

4-إعادة تأكيد دول أوبك + على آلية زيادة الإنتاج المخططة لشهر أغسطس 2022 والبالغة 648 ألف برميل يوميا .

5-ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وسط توقعات بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة ، مما يجعل النفط أكبر تكلفة لحاملي العملات الأخرى .

6-تزايد عمليات البيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين في السوق الأمريكي قبل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الاستقلال التي تستمر لمدة ثلاثة أيام .

وأشار التقرير أن أسعار النفط تلقا دعماً من دراسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لإمكانية إنشاء " آلية لوضع حد أقصى لأسعار بيع وشراء النفط الروسي على المستوى العالمي، والمخاوف حيال شح الإمدادات بسبب نقص الطاقة الإنتاجية لدى بعض دول أوبك + واضطرابات الإنتاج في الإكوادوروليبيا ، والانقطاع المتوقع في الإمدادات النفطية من النرويج .