ألمانيا وأيرلندا يدينان محاولة لندن للتخلى عن بروتوكول "أيرلندا الشمالية"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن الحكومة الألمانية والأيرلندية حذرتا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فى إدانة مشتركة استثنائية من أنه "لا يوجد مبرر قانوني أو سياسي" لخططه لتجاوز اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية.

ومع تحذير شخصيات بارزة لجونسون بالفعل من أنه يخاطر بتفكيك الاتحاد من خلال المضي قدمًا في الخطة ، أصدرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الأيرلندي سيمون كوفيني بيانًا مشتركًا نادرًا يدينان المملكة المتحدة "لخرق اتفاقية دولية من جانب واحد ".

وكتب الوزيران في صحيفة الأوبزرفر ، فاقترحان أن تصميم جونسون على تجاوز ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية بشكل فعال ، والذي وافق عليه قبل عامين ، يهدد بتقويض "النظام الدولي القائم على القواعد" تمامًا كما تهدد العملية العسكرية الروسية فى ​​أوكرانيا القارة.

ويقول الوزيران إن الانتخابات الأخيرة لمجلس إيرلندا الشمالية ، والتي شارك فيها غالبية الأعضاء المؤيدين للبروتوكول ، أظهرت دعمًا للترتيبات الحالية. ويضيفان أن الاتحاد الأوروبي كان وسيظل "مرنًا ومبدعًا" للتعامل مع القضايا التي أعاقت التجارة بين المنطقة وبريطانيا العظمى.

وكتبا: "لسوء الحظ ، اختارت الحكومة البريطانية عدم الانخراط بحسن نية في هذه المقترحات". بدلا من طريق الشراكة والحوار ، اختارت الحكومة البريطانية الأحادية. لا يوجد مبرر قانوني أو سياسي لخرق اتفاقية دولية من جانب واحد تم التصديق عليها قبل عامين فقط. طرح التشريع هذا الشهر لن يحل التحديات حول البروتوكول. وبدلاً من ذلك ، سيخلق مجموعة جديدة من أوجه عدم اليقين ويجعل إيجاد حلول دائمة أكثر صعوبة.

وأضافا "في هذه الأوقات الصعبة ، حيث تقود روسيا حربًا قاسية في أوكرانيا ، مخترقة نظام السلام الأوروبي ، يجب على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الوقوف معًا كشركاء بقيم مشتركة والتزام بدعم وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد."