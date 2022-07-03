اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 12:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 03 يوليه 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضراوات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية،  ً وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 5.75 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.5 جنيهات .
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
‏‎‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات .
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه .
‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات .
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه .
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 7 حنيها .
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 12 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 20 جنيها
- فاصوليا 13‎ جنيها.
‏- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23‎ جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎- وورق عنب 19 جنيها.
‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.
- الفراولة 11 جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.
 
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة