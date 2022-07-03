أخبار مصر.. ‫الزراعة تطرح اللحوم البلدى بسعر 135 جنيها للكيلو خلال عيد الأضحى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية، والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك
الرئيس السيسي يفتتح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من إمكانات ومقومات المحافظات
الأوقاف: صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى
أكد الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن صلاة عيد الأضحى المبارك قائمة بالساحات والمساجد الكبرى، ولا صحة على الإطلاق لإلغاء ساحات العيد، لافتا إلى أنه تم تفويض مديرى المديريات بالإعداد الكامل لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية.
الزراعة تطرح اللحوم البلدى بسعر 135 جنيها للكيلو خلال عيد الأضحى
الصحة: انتهاء تشغيل المرحلة الأولى من محافظات التأمين الشامل نهاية 2022
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، أن المرحلة الأولى من محافظات التأمين الصحى الشامل، والتي تتضمن 6 محافظات، تدخل الخدمة كاملة نهاية العام الحالى.
وزير النقل: محطة مدينة الفنون والثقافة جاهزة بنسبة 100%
قال كامل الوزير وزير النقل، إن المحطة النهائية للمرحلة الأولى للقطار الكهربائى هي مدينة الفنون والثقافة، مؤكدا أن المحطة جاهزة بنسبة 100% وجميع مرافقها ومنشآتها جاهزة للاستقبال أيضًا.
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41
الصحة: الدولة انفقت 27 مليار جنيه على تطوير المستشفيات وشراء أدوية كورونا
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أنه تم صرف 27 مليار جنيه مقابل شراء مواد طبية لمواجهة خطر فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات .
وزير الخارجية: مصر تحتضن 6 ملايين مهاجر أجنبى وسمحت بدمجهم في المجتمع
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تبذل جهد كبير مع الشركاء الأوروبين لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير الإطار المناسب، موضحا أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ونجحت في منع أي هجرة غير شرعية من مصر منذ سبتمبر 2016.
التعليم تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية.. والأوائل 29 طالبا
النقل: غدا التشغيل الفعلى للقطار الكهربائي الخفيف LRT لاستقبال الركاب
1850 حاجا يغادرون اليوم إلى الأراضى المقدسة على متن 12 رحلة جوية لمصر الطيران
الجالية المصرية بكندا وأمريكا: فخورون أننا مصريون وبما فعله الرئيس السيسى من إنجازات
أعرب عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بكندا والولايات المتحدة الأمريكية عن فخرهم بمصريتهم وبما يحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنجازات، موجهين التهنئة لكل المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو.
التضامن تهدى رحلة حج للبطلة فريال أشرف وأسرتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس
أهدت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، رحلة حج كاملة هدية للبطلة الأولمبية فريال أشرف وأسرتها تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتحقيق أمنيتها فى أداء فريضة الحج، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق أمنيها بأداء مناسك الحج.
وزير النقل: القطار الكهربائى يحقق وفرة فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا
التموين: السكر يكفى لمدة 7.7 شهر.. وهو المخزون الأكبر فى تاريخ الوزارة
كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السكر لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لمدة 7.7 شهر، وأن هذا المخزون يعد الأكبر على مدار تاريخ الوزارة، كما يتم إنتاج السكر المحلى حاليا من محصول بنجر السكر.
السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
الإسكان تقرر منح مهلة بدون مقابل لمدة 6شهور للمشروعات العمرانية المتكاملة
كاف يقرر تطبيق نظام الذهاب والإياب فى نهائى دورى الأبطال والكونفدرالية
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة باتريس موتسيبي، إقامة نهائى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب بداية من نسخة 2023.
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