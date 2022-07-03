أخبار مصر.. ‫الزراعة تطرح اللحوم البلدى بسعر 135 جنيها للكيلو خلال عيد الأضحى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية، والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي يفتتح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية).

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من إمكانات ومقومات المحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزى، رئيس مركز استخدامات أراضى الدولة، محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. الأوقاف: صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى أكد الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن صلاة عيد الأضحى المبارك قائمة بالساحات والمساجد الكبرى، ولا صحة على الإطلاق لإلغاء ساحات العيد، لافتا إلى أنه تم تفويض مديرى المديريات بالإعداد الكامل لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية. ‫الزراعة تطرح اللحوم البلدى بسعر 135 جنيها للكيلو خلال عيد الأضحى أعلن الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية، والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية. الصحة: انتهاء تشغيل المرحلة الأولى من محافظات التأمين الشامل نهاية 2022 أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، أن المرحلة الأولى من محافظات التأمين الصحى الشامل، والتي تتضمن 6 محافظات، تدخل الخدمة كاملة نهاية العام الحالى.

وزير النقل: محطة مدينة الفنون والثقافة جاهزة بنسبة 100% قال كامل الوزير وزير النقل، إن المحطة النهائية للمرحلة الأولى للقطار الكهربائى هي مدينة الفنون والثقافة، مؤكدا أن المحطة جاهزة بنسبة 100% وجميع مرافقها ومنشآتها جاهزة للاستقبال أيضًا. الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. الصحة: الدولة انفقت 27 مليار جنيه على تطوير المستشفيات وشراء أدوية كورونا قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أنه تم صرف 27 مليار جنيه مقابل شراء مواد طبية لمواجهة خطر فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات . وزير الخارجية: مصر تحتضن 6 ملايين مهاجر أجنبى وسمحت بدمجهم في المجتمع أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تبذل جهد كبير مع الشركاء الأوروبين لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير الإطار المناسب، موضحا أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ونجحت في منع أي هجرة غير شرعية من مصر منذ سبتمبر 2016. التعليم تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية.. والأوائل 29 طالبا اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، موجهًا الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسى، واستكمال العملية التعليمية وفقا لخطة الحضور والخطة الدراسية مع خفض تسرب الطلاب من التعليم الفنى المنتظم إلى الدراسة بنظام العمال. النقل: غدا التشغيل الفعلى للقطار الكهربائي الخفيف LRT لاستقبال الركاب أعلنت وزارة النقل أنه تقرر التشغيل الفعلي لجمهور الركاب للقطار الكهربائي الخفيف lRT ابتداء من غدا الإثنين الموافق 4/7/2022، وذلك بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد للقطار ولمحطة عدلى منصور التبادلية المركزية. 1850 حاجا يغادرون اليوم إلى الأراضى المقدسة على متن 12 رحلة جوية لمصر الطيران تسير مصر للطيران، اليوم الأحد 12 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك بواقع 6 رحلات جوية إلى جدة، و 6 رحلات إلي المدينة المنورة لنقل إجمالي 1850 حاجا من حجاج وزارة السياحة ومشيخة الأزهر وهيئة قناة السويس وحج أفراد وعمل. الجالية المصرية بكندا وأمريكا: فخورون أننا مصريون وبما فعله الرئيس السيسى من إنجازات أعرب عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بكندا والولايات المتحدة الأمريكية عن فخرهم بمصريتهم وبما يحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنجازات، موجهين التهنئة لكل المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو. التضامن تهدى رحلة حج للبطلة فريال أشرف وأسرتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس أهدت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، رحلة حج كاملة هدية للبطلة الأولمبية فريال أشرف وأسرتها تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتحقيق أمنيتها فى أداء فريضة الحج، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق أمنيها بأداء مناسك الحج. وزير النقل: القطار الكهربائى يحقق وفرة فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا أكد كامل الوزير وزير النقل، أن القطار الكهربائي الجديد يهدف إلى خدمة المدن الجديدة على طول مسار الخط مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه يتم الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور، ويحقق وفرة في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا. التموين: السكر يكفى لمدة 7.7 شهر.. وهو المخزون الأكبر فى تاريخ الوزارة كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السكر لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لمدة 7.7 شهر، وأن هذا المخزون يعد الأكبر على مدار تاريخ الوزارة، كما يتم إنتاج السكر المحلى حاليا من محصول بنجر السكر. السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 3 / 7 /2022 الي 20 / 7 / 2022 تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الإسكان تقرر منح مهلة بدون مقابل لمدة 6شهور للمشروعات العمرانية المتكاملة وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي) المُخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.