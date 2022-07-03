أخبار البورصة اليوم الأحد 3-7-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 3-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 608.479 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ القاهرة للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، سبيد ميديكال.

البورصة تخسر 13.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 608.479 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 275.1 مليون ورقة مالية بقيمة 556.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.4 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.99%، والعرب على 11.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 54.3 مليون جنيه، 1.017 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.3 مليون جنيه، 68.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.35%، ليغلق عند مستوى 9008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1620 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 11043 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 3638 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2507 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3678 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.

وصعدت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

أسهم الخزينة

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، والثانية 200 ألف سهم، والثالثة مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.10%، والرابعة 50 ألف سهم، ليصل الإجمالي 4.8 مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 250 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، 65 ألف سهم، 23 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 25 ألف سهم، 23 ألف سهم، 1.65 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 300 سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 2468 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني، خسائر قدرها 57.298 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 مايو عام 2022، مقابل خسارة قدرها 5.238 مليون جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق، وعلى أن يتم إعداد دراسة عن التقرير المقدم من شركة فينكورب والخاص بالدراسة الفنية والمالية والتسويقية لمصانع الشركة، وإعداد توصيات لعرضها على مجلس الإدارة تمهيدًا لعرضها على لجنة الاستثمار بالشركة القابضة لاتخاذ القرار المناسب بما يتلاءم مع ظروف الشركة.

كما حققت شركة القلعة، إيرادات مجمعة بلغت 18.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 134%، وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، صعودًا من 90.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وتكبدت القلعة صافي خسائر بقيمة 584.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل صافي خسائر بقيمة 478.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

الحديد والصلب للمناجم

قالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إن الشركة قامت بمد فترة الاعتماد المستندي لشركة فاز ماش الأوكرانية لإتمام مشروع إنشاء الوحدة النصف صناعية والمقدر تكلفتها بنحو 657 ألف دولار حتى 30 سبتمبر عام 2022 نظرًا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية.

وسبق أن وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بجلسة رقم 432 المنعقدة في 29 سبتمبر عام 2020 على البدء في تنفيذ الوحدة النصف صناعية على أن تختص شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بالتنفيذ بنسبة شركة 30% للجانب الأوكراني و10% للجانب المصري، وقيام الشركة القابضة بالتمويل في حالة عدم قدرة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر على التمويل، وتم تحويل مبلغ 500 ألف دولار لحساب شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر لتغطية فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة فاش ماش، وتوقفت التجارب نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية.

ويستهدف مشروع إنشاء الوحدة النصف صناعية والمقدرة تكلفتها بنحو 657 ألف دولار، وفي حالة التأكيد من تركيز الخام سوف يتم إنشاء مصنع تركيز الخام بالواحات البحرية والمقدر تكلفتها بنحو 35 مليون دولار.

دومتي

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة Expedition Investments الممثلة لأعضاء تحالف بعض المستثمرين للاستحواذ مع المجموعة المرتبطة على أسهم رأس مال شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، وذلك حتى عدد 96.2 مليون سهم بنسبة 34% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض (والمكملة لنسبة 90% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض) بسعر نقدي يبلغ 5 جنيه للسهم، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.