أخبار الاقتصاد اليوم: 2.4 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاع النقل المستدام

كتب عبد الحليم سالم

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 3-7-2022، العديد من الأحداث من أبرزها، إعلان وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط أنه على مدار العامين الماضيين، حصلت الوزارة على نحو 2.4 مليار دولار لقطاع النقل المستدام من بنك الاستثمار الأوروبي.

2.4 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاع النقل المستدام بمحفظة وزارة التعاون الدولى

قالت الدكتورة وزيرة التعاون الدولي، إن العمل المناخي أضحى على رأس اهتمامات حكومات العالم والمجتمع الدولي نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى على سبل العيش والحياة، وانعكاسات التغيرات المناخية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحة أن العمل المناخي شهد دفعة قوية من الاهتمام بينما كان العالم يحاول التعافي من جائحة كورونا.

ونوهت بأنه في ضوء هذه الجهود فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير التمويلات التنموية والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود تطوير قطاع النقل، وعلى مدار العامين الماضيين حصلت الوزارة على نحو 2.4 مليار دولار لقطاع النقل المستدام من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصين، والصندوق الكويتي للتنمية.

الغرفة التجارية بالجيزة تعلن استمرار ضخ السلع بمعرض مبادرة دعم لعيد الأضحى

أعلن محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن استمرار ضخ السلع والمنتجات فى معرض مبادرة دعم للسلع ومستلزمات عيد الأضحى من مواد غذائية ولحوم وملابس، وذلك فى ظل إقبال متزايد من المواطنيين على الشراء من المعرض.

وأشار إمبابى إلى أن الغرفة قامت بتجهيز المعرض بكل الادوات المساعده للتسهيل على المواطنيين زيارة المعرض وتفقد المنتجات فقد تم تزويد المعرض بحوالى 40 مكيفا للهواء بالإضافة إلى مرواح الهواء المختلفة سواء المعلقة أو المتحركة وذلك بغرض توفير مناخ مناسب للزائرين من المواطنيين.

وطالب العديد من المواطنيين من رئيس الغرفة التجارية استمرار المعرض بشكل دائم حتى يمكنهم الحصول على مستلزماتهم الغذائية بأسعار مناسبة.

إيقاف العمل على منظومة الأعمال الضريبية لمدة 4 أيام لإجراء تحديثات عليها

أعلنت مصلحة الضرائب أنه نظرًا لإجراء تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، سيتم إيقاف العمل على المنظومة لمدة أربعة أيام، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 حتى يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، على أن يتم إعادة تفعيل العمل على المنظومة مرة أخرى يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022 .

وذلك فيما يخص الممولين في (مركز كبار الممولين - مركز متوسطى الممولين - مركز كبار المهن الحرة - المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع ).

بمتوسط 500 جنيه.. انخفاض جديد بأسعار الحديد محليًا مدفوعًا بتراجع «البيليت» عالميًا

كشفت المصانع المحلية لإنتاج حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها خلال شهر يوليو الجاري مصحوبةً بانخفاض جديد قيمته 500 جنيه في المتوسط للطن الواحد، وذلك مدفوعًا بحسب المنتجين إلى الهبوط المتتالي بأسعار خام البيلت بالبورصة العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية، علمًا بأن أسعار الحديد سجلت في شهر يونيو المنتهي انخفاضًا تجاوز 1100 جنيه للطن مقابل أسعار شهر مايو الماضي.

وأعلنت مجموعة حديد عز عن أسعار بيع منتجاتها مع بداية تعاملات شهر يوليو الجاري بقيمة 17670 جنيهًا مقابل 18170 في بداية شهر يونيو الماضي، وسجل سعر السويس للصلب 17570 مقابل 18070 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار مجموعة بيشاي 17500 مقابل 18075 جنيهًا وفق أسعار يونيو، وحديد المصريين سجل 17570 مقابل سعر 18070 جنيهًا للطن المعلن منتصف مايو الماضي.

الإسكان تقرر منح مهلة بدون مقابل لمدة 6شهور للمشروعات العمرانية المتكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي) المُخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على منح قطع الأراضي المخصصة للمشروعات بمختلف المساحات، مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) بدون مقابل، تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع، وتسرى من تاريخ الاعلان بالجرائد اليومية، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وفقا لما يلى، المشروعات المخصصة لـ(شركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي)، بالشروط التالية، ألا تكون الأرض ملغاة، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه، والتنازل عن جميع الدعاوي المُقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه، وتسرى هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادى ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان، على أن يتم إرجاء المهلة (بمقابل مادى)، ويُعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المهلة (6 أشهر بدون مقابل)، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن.