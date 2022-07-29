وفاة موظف بالمعاش بعد 10 أيام من إصابته بيد ابنه المريض نفسيا في بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

توفى موظف بالمعاش، متأثرًا بإصابته بجروح تهتكية بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر إصابته على يد نجله المريض نفسيًا على إثر تعاطيه المواد المخدرة، الذى انتابته حالة هياج عصبي تسبب خلالها في وفاة والدته وإصابة والده وجدته ونجلة شقيقه، بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية.

وكان قد مكث المجني عليه بالرعاية المركزة بمستشفى كفر شكر المركزي، والتي أحالته لمستشفى بنها الجامعي، ليلقى مصرعه بعد 10 أيام من الواقعة، حيث ورد بتقرير مفتش الصحة أن المجني عليه أصيب بجروح تهتكية بفروة الرأس واشتباه ما بعد الإرتجاج وتوقف بعضلة القلب.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، من ضبط مريض نفسي في مدينة بنها، متهم بقتل والدته وإصابة والده وجدته أثناء محاولة السيطرة عليه إثر دخوله في نوبة هياج وأزمة نفسية حادة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الأجهزة المعنية التحقيق، وأمرت بحجز المتهم لبيان سلامة قواه العقلية، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهما وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بلاغا من شرطة النجدة بقيام مريض نفسي بسبب تناول المواد المخدرة بمهاجمة أسرته بمنطقة فريد ندا في بنها، ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده، وموجود بمستشفى كفر شكر، وجدته 70 سنة وموجودة بمستشفى الإيمان الخيري، وجرى نقل المتوفاة والمصابين للمستشفي والسيطرة علي الموقف وضبط المتهم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين من التحريات الأولية أن المتهم مريض نفسي على إثر تعاطيه المواد المخدرة، ويخضع للعلاج وأنه دخل في حالة هياج وحاولت أسرته السيطرة عليه إلا أنه هاجمها ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده وجدته وإلقاء القبض عليه.

وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه والاستعلام عن الحالة العقلية والنفسية له وحالة المصابين لسؤالهم وسؤال شهود العيان، وطلب تحريات المباحث وعرض الجثة علي الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم مريض نفسي على إثر تعاطيه المواد المخدرة، وبخضع للعلاج النفسي وأنه دخل فى حالة من الهياج العصبي وهاجم أسرته، وجار استكمال التحقيقات في الواقعة وبيان سلامة قواه العقلية.