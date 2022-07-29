وقال مسؤولون - وفقا لما نقله (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية الجمعة، "إن الجنود يعانون من الإصابات المعتادة في الحروب مثل الجروح الناجمة عن الأعيرة النارية أو جراء تفجيرات القنابل والألغام والصواريخ"؛ مضيفين أنهم بحاجة إلى علاج جراحي ولكن الإصابات لا تشكل خطرا على حياتهم.

وأفادت وسائل إعلام في بولندا بأن إجمالي 29 عسكريا مصابا وصلوا، برفقة أفراد من عائلاتهم، على متن قطار طبي خاص - وفرته وزارة الصحة البولندية - إلى مدينة "كراكوف" جنوبي بولندا أمس الخميس.

وكان 32 جنديا أوكرانيا مصابا قد جاءوا في وقت سابق من هذا الشهر على متن قطار طبي خاص وتم نقلهم إلى مستشفيات في مدينة "لوبلين" شرقي بولندا وفي العاصمة وارسو وفي مدينة "أوتوك" ومدينة "لودز" بوسط البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب الروسية- الأوكرانية دخلت اليوم الجمعة يومها الـ156.