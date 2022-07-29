وزير الدفاع البريطانى يعلن دعمه لتروس لزعامة المحافظين ويهاجم ريشى سوناك

كتبت ريم عبد الحميد

أعرب وزير الدفاع البريطانى بن والاس، عن دعمه لوزيرة الخارجية السابقة ليز تروس فى سباق زعامة المحافظين، وانتقد منافسها ريشى سوناك بسبب نهجه إزاء الاقتصاد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة تليجراف، انتقد والاس نهج سوناك إزاء الاقتصاد، وقال إن الإجراء الذى اتخذه المستشار السابق أثناء توليه وزارة الخزانة قد أدى إلى تقويض رواد الأعمال

وأعلن والاس دعمه لتروس، الخميس، فى تعزيز قوى لآمال وزيرة الخارجية فى هزيمة سوناك فى السباق خلافة بوريس جونسون فى زعامة بريطانيا والمحافظين.

وهاجم والاس قرار سوناك فى ميزانية مارس 2020 عندما قام وزير الخزانة السابق بخفض الضرائب التى يمكن أن يوفرها اصحاب الشركات الصغيرة فى الوقت الذى كانوا يبيعون شركاتهم بنسبة 90%.

وقال والاس إن القرار الخاص بتقليص إغاثة رواد الأعمال لم يكن وسيلة لخلق الثروة او تحقيق النمو الحقيقى، مشيرا إلى أن نهج تروس للتخفيضات الضريبية هو السبيل لتحفيز الاقتصاد.

وصرح والاس لشبكة سكاى نيوز قائلا: أعتقد أن الناس يعتقدون أن الأمر بسيط للغاية ، ما عليك سوى رفع الضريبة ، وسداد الديون والعودة. هذه هي الضرائب واقتصاديات الإنفاق.

وأضاف: "الاقتصاد الذي أهتم به هو كيفية تحفيز النمو. لذا فإن خفض الضرائب الصحيحة ، مثل عدم المضي في زيادات ضرائب الشركات يساعدنا على النمو.

وأشار وزير الدفاع البريطاني إلى أنه منذ إعلان جونسون تنحية عن منصبة راقب أداء المرشحين المحتملين في ظل الظروف الحالية في المملكة المتحدة جراء جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية بسبب التضخم، وقال: "إنني أريد أن أجد مرشحًا سيفي بالغرض من قبل الوزارة وأدرك أن التهديدات التي نواجهها كل يوم حقيقية جدًا وتتزايد ويجب تمويلها بشكل صحيح"