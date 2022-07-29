اليوم السابع
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وزيرة التضامن تقرر غلق مكتب تأهيل أوسيم بسبب مخالفات

الجمعة، 29 يوليه 2022 11:02 ص
وزيرة التضامن تقرر غلق مكتب تأهيل أوسيم بسبب مخالفات وزارة التضامن الاجتماعى
كتب ــ مدحت وهبة

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قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غلق مكتب تأهيل أوسيم وإبلاغ الجهات الرقابية، حيث تبين الاشتباه فى وجود بعض المخالفات لدى المكتب الكائن فى الزيدية أوسيم خلف المطحن بمحافظة الجيزة، وتحويل جميع الحالات إلى كل من مكتب التأهيل الاجتماعى ببهرمس وأيضا إلى مكتب التأهيل الاجتماعى ببإمبابة "شمال" وعنوانه بعد نفق المنيرة شارع النادى الرياضى إمبابة.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى فى إطار حوكمة المنظومة ومكافحة الفساد وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالمتابعة الميدانية المستمرة لمكاتب التأهيل الاجتماعى التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى وتشديد إجراءات المتابعة والمراقبة على تلك المكاتب تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء الموقر، وكذلك فى إطار توجيهاتها بسرعة استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة الشديدة والمتوسطة وحل جميع المشكلات الخاصة بها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تتصدى بكل قوة وحسم لأى مخالفات يشهدها أى قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها فورا إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها.

 


وزيرة التضامن

مكتب تأهيل أوسيم

غلق مكتب تأهيل أوسيم



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