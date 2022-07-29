اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل وإصابة 27 مدنيا وسط استمرار الهجمات الروسية على منطقة دونيتسك

الجمعة، 29 يوليه 2022 09:14 ص
مقتل وإصابة 27 مدنيا وسط استمرار الهجمات الروسية على منطقة دونيتسك الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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قُتل 8 مدنيين وأصيب 19 آخرون في هجمات روسية استهدفت منطقة دونيتسك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكتب الحاكم المحلي بافلو كيريلينكو على تطبيق تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة أن القوات الروسية قتلت 8 مدنيين في منطقة دونيتسك فيما أُصيب 19 آخرون".

وأضاف أنه يستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكان رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قد حذر أمس إن المتشددين الأوكرانيين يخططون لتفجير سد في مدينة أرتيوموفسك في دونيتسك وإلقاء اللوم على القوات الروسية. 

وأضاف أن الانفجار قد يؤدي إلى إغراق المناطق السكنية التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من 35 ألف شخص.

وفى وقت سايق، أعلنت الإدارة المعينة من روسيا فى مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، إحباط هجوم بالطائرات المسيرة، شنته قوات كييف على مواقع فى مدينة ميليتوبول جنوب المقاطعة.

وقال العضو فى المجلس العام لإدارة زابوروجيه فلاديمير روجوف -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة، إن المقاتلين الأوكرانيين حاولوا شن هجوم على البنية التحتية المدنية لمدينة ميليتوبول في الليل بطائرات مٌسيرة هجومية، مضيفا أن نظام الدفاع الجوي تمكن صد الهجوم.

 


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