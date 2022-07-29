مقتل وإصابة 27 مدنيا وسط استمرار الهجمات الروسية على منطقة دونيتسك

وكتب الحاكم المحلي بافلو كيريلينكو على تطبيق تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة أن القوات الروسية قتلت 8 مدنيين في منطقة دونيتسك فيما أُصيب 19 آخرون".

وأضاف أنه يستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكان رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قد حذر أمس إن المتشددين الأوكرانيين يخططون لتفجير سد في مدينة أرتيوموفسك في دونيتسك وإلقاء اللوم على القوات الروسية.

وأضاف أن الانفجار قد يؤدي إلى إغراق المناطق السكنية التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من 35 ألف شخص.