اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقابلة مارتن بشير المثيرة للجدل مع ديانا تعرض بفيلم وثائقى جديد الشهر المقبل

الجمعة، 29 يوليه 2022 02:30 م
مقابلة مارتن بشير المثيرة للجدل مع ديانا تعرض بفيلم وثائقى جديد الشهر المقبل فيلم وثائقى عن الأميرة ديانا
كتب: إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المقرر بث فيلم وثائقي عن حياة الأميرة ديانا، على قناة سكاى، الشهر المقبل، ومن المقرر أن يتضمن لقطات لمقابلتها مع الصحفي السابق في "بي بي سي" مارتن بشير، على الرغم من أن الأمير وليام، قال إنه "لا ينبغي أبدا بثه مرة أخرى"، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تم عرض فيلمThe Princess ، وهو فيلم وثائقي من إنتاج Lightbox بالتعاون مع خدمة البث المباشر HBO و Sky ، في دور السينما، ومن المقرر بثه على Sky في 14 أغسطس، والمقابلة، التي بثت  في الأصل عام 1995، تم فضح زيفها منذ ذلك الحين بعد أن تم الكشف عن أن المحاور مارتن بشير، حصل على ثقة الأميرة ديانا، باستخدام معلومات مزورة.

تقرير ديل ميل
تقرير ديل ميل

شاهد اللقاء 23 مليون شخص، عندما قالت الأميرة ديانا، "كان هناك ثلاثة منا في هذا الزواج" - فى إشارة إلى علاقة زوجها الأمير تشارلز، بمربية ملكية آنذاك - مما تسبب في ضجة إعلامية عالمية، يُعتقد أنها ساهمت في طلاقها من الأمير تشارلز في عام 1996، قبل عام من حادث سيارتها القاتل في نفق ألما، في باريس.

أظهر بشير، لشقيق ديانا، إيرل سبنسر، بيانات مصرفية كاذبة تشير إلى أن رئيس الأمن السابق كان يتلقى أموالاً من الصحف الشعبية وأجهزة الأمن للتجسس على شقيقته، وبمجرد وصوله، أخبر بشير، ديانا، بسلسلة من الأكاذيب، أقنعها أن الأمير تشارلز كان على علاقة مع المربية الملكية آنذاك تيجي ليجي بورك - الآن ألكسندرا بيتيفر - وأنها أصبحت حاملاً وأجرت عملية إجهاض نتيجة لذلك.

جزء من المقابلة
جزء من المقابلة

ووجه الأمير ويليام، سابقًا، انتقادًا صريحًا للمقابلة التي بثها المذيعون، وفي مايو من العام الماضي، قال: "إن وجهة نظري الراسخة أن هذا البرنامج ليس له أي شرعية ويجب ألا يتم بثه مرة أخرى أبدًا"، وأضاف أنه كان "حزينًا للغاية" لأن ديانا لم تعلم أبدًا أنها تعرضت للخداع"، وقال إن "والدته فشلت، ليس فقط بسبب مراسل مارق، ولكن من قبل رؤساء بي بي سى".

في غضون ذلك، ألقى الأمير هاري باللوم على ثقافة الإعلام السامة في وفاة والدته، وقال دوق ساسكس إن "التأثير المضاعف لثقافة الاستغلال والممارسات غير الأخلاقية" الذي أودى بحياة والدته في النهاية، وأعرب عن قلقه من أن مثل هذه الممارسات "لا تزال منتشرة حتى اليوم" ، مضيفًا أنها "أكبر من منفذ واحد أو شبكة واحدة أو مطبوعة واحدة".


الاميرة ديانا

الاسرة الملكية

بريطانيا

الامير هارى

الامير وليام

العائلة الملكية البريطانية

مارتن بشير



الموضوعات المتعلقة

ابنة شقيق الأميرة ديانا تحتفل بمرور عام على زفافها بفيديو من كواليس الحفل

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:30 م

بعد 27 عاما.. خدعة الأميرة ديانا تكلف "BBC" تعويضات لمربية "وليام وهارى"

الخميس، 21 يوليه 2022 03:59 م

رسم فى الفترة الأكثر اضطرابا.. عرض بورتريه نادر للأميرة ديانا فى لندن.. صور

الخميس، 07 يوليه 2022 05:00 ص

الإطلالات الأكثر جرأة للأميرة ديانا.. من بدلة مباراة البولو لفستان الانتقام

الأحد، 03 يوليه 2022 11:00 م

عائلة مايكل جاكسون تقاضى مارتن بشير بسبب مقابلته معه

الأحد، 23 مايو 2021 03:00 م

"ديانا" تضع BBC فى مأزق بعد ربع قرن على رحيلها.. مقابلة الأميرة مع الهيئة عام 1995 تمت بخداع من قبل الصحفى مارتن بشير.. ويليام وهارى يهاجمان الشبكة ويحملها مسئولية مأساة والدتهما.. وجونسون يدعو لترتيب وضعها

السبت، 22 مايو 2021 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة