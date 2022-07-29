مدينة أمريكية تواجه أزمة مياه.. "‏ABC‏": إمدادات الماء تكفى لأقل من 50 يوما

أعلنت مدينة لاس فيجاس فى ولاية نيو مكسيكو الامريكية حالة الطوارئ بشأن إمدادات المياه الخاصة بها بعد أن أدى حريق Calf Canyon-Hermits ، وهو الأكبر فى تاريخ نيو مكسيكو، إلى تلوث نهر جاليناس الذى تعتمد عليه فى توفير المياه بسبب الحطام والرماد الناتج عن الحرائق، وفقا لشبكة ايه بى سي.
وقالت ميشيل جريشام، حاكمة ولاية نيو مكسيكو، فى تغريدة على تويتر، أنه تم توفير 2.25 مليون دولار من التمويل الحكومى لضمان حصول السكان على مياه الشرب الآمنة.
تعتمد المدينة حاليًا على الخزانات التى تحتوى، وفقًا لمعدل الاستهلاك الحالى، على أقل من 50 يومًا من المياه، وفقًا لما ذكره عمدة لاس فيجاس لوى تروجيلو.
وقال المسئول إن الكميات الكبيرة من الرماد والعكارة فى النهر حالت دون تمكن المدينة من سحب المياه منه، حيث أن مرفق معالجة المياه التابع للبلدية غير قادر على معالجة المياه الملوثة.
ووفقا للتقرير، اندمجت ذروة حريق Hermit وحريق كانيون فى 27 أبريل وبحلول 2 مايو، نما حجم الحريق وتسبب فى عمليات إخلاء فى قرى ومجتمعات متعددة فى مقاطعة سان ميجيل ومقاطعة مورا.
أصدر الرئيس جو بايدن فى 4 مايو إعلان كارثة كبرى لمقاطعات نيو مكسيكو فى كولفاكس ومورا وسان ميجيل.
أسفر الحريق عن فقدان الممتلكات الفيدرالية والولائية والمحلية والقبلية والخاصة بما فى ذلك آلاف الأفدنة من مستجمعات المياه لنهر جاليناس، المصدر الرئيسى للمياه للمدينة والمناطق المحيطة بها، وفقًا لإعلان الطوارئ.
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