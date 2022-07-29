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مدينة أمريكية تواجه أزمة مياه.. "‏ABC‏": إمدادات الماء تكفى لأقل من 50 يوما

الجمعة، 29 يوليه 2022 11:35 م
مدينة أمريكية تواجه أزمة مياه.. "‏ABC‏": إمدادات الماء تكفى لأقل من 50 يوما جفاف - أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلنت مدينة لاس فيجاس فى ولاية نيو مكسيكو الامريكية حالة الطوارئ بشأن إمدادات المياه الخاصة ‏بها بعد أن أدى حريق ‏Calf Canyon-Hermits ‎، وهو الأكبر فى تاريخ نيو مكسيكو، إلى تلوث نهر ‏جاليناس الذى تعتمد عليه فى توفير المياه بسبب الحطام والرماد الناتج عن الحرائق، وفقا لشبكة ايه بى ‏سي.‏

 

وقالت ميشيل جريشام، حاكمة ولاية نيو مكسيكو، فى تغريدة على تويتر، أنه تم توفير 2.25 مليون ‏دولار من التمويل الحكومى لضمان حصول السكان على مياه الشرب الآمنة.‏

 

تعتمد المدينة حاليًا على الخزانات التى تحتوى، وفقًا لمعدل الاستهلاك الحالى، على أقل من 50 يومًا ‏من المياه، وفقًا لما ذكره عمدة لاس فيجاس لوى تروجيلو.‏

 

وقال المسئول إن الكميات الكبيرة من الرماد والعكارة فى النهر حالت دون تمكن المدينة من سحب المياه ‏منه، حيث أن مرفق معالجة المياه التابع للبلدية غير قادر على معالجة المياه الملوثة.‏

 

ووفقا للتقرير، اندمجت ذروة حريق ‏Hermit‏ وحريق كانيون فى 27 أبريل وبحلول 2 مايو، نما حجم ‏الحريق وتسبب فى عمليات إخلاء فى قرى ومجتمعات متعددة فى مقاطعة سان ميجيل ومقاطعة مورا.‏

 

أصدر الرئيس جو بايدن فى 4 مايو إعلان كارثة كبرى لمقاطعات نيو مكسيكو فى كولفاكس ومورا وسان ‏ميجيل.‏

 

أسفر الحريق عن فقدان الممتلكات الفيدرالية والولائية والمحلية والقبلية والخاصة بما فى ذلك آلاف ‏الأفدنة من مستجمعات المياه لنهر جاليناس، المصدر الرئيسى للمياه للمدينة والمناطق المحيطة بها، ‏وفقًا لإعلان الطوارئ.‏

 


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