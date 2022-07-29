محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير بمنطقة مجمع المصالح

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية ولا سيما أعمال الرصف والتطوير للطرق الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتسريع معدلات الأداء ودفع منظومة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى .

وتابعت رئيس حى غرب شبين الكوم أعمال التطوير بمحيط مجمع المصالح الحكومية ، حيث تم الإنتهاء من إزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة والأرصفة القديمة وجارى أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك على جانبى الطريق تمهيدا لبدء أعمال الرصف، هذا وجارى أعمال إزاحة أعمدة الإنارة المتواجدة على جانبى الشوارع لتوسعتها كونها منطقة حيوية وهامة مع تكثيف كشافات الإنارة لتحسين الرؤية البصرية وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، كما تابعت رئيس الحى اللمسات النهائية لحديقة شارع مصر بنطاق حي غرب بمدينة شبين الكوم تمهيداً لإفتتاحها أمام الجمهور ، والمقامة على مساحة ما يزيد عن ألفين متر وتضم الحديقة مقاعد لإستراحة المواطنين وبرجولات ونافورة مياه وأشجار الزينة ومساحات خضراء ومنطقة ألعاب وأعمدة ديكورية بهدف المساهمة في إيجاد متنفساً حضارياً وجمالياً للمواطنين.

كما تابعت رئيس حى شرق شبين الكوم أعمال الرصف والتطوير بشارع ناجى أنو خلف بالبر الشرقى للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة ، مشددة على الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل مع الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة ، يأتي هذا تماشيا مع الخطة الشاملة التى يتم تنفيذها على أرض المنوفية لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بدء أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع بورسعيد بطول حوالي 1300م ، وأشار رئيس المدينة إلى أن قطاع رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة أشمون يشهد طفرة كبيرة لم تشهدها وذلك من خلال الإنتهاء من رصف (10) شوارع وجارى نهو الأعمال بـ ( 3) شوارع أخرى بنطاق المدينة تمهيدا لرصفها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا الأعمال الإنشائية لكورنيش ترعة البتانونية بمساحة (1000) م تمهيداً لإنشاء ممشى للمواطنين بطول الكورنيش لخلق متنفس حيوى وحضارى لأهالى المدينة.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ليلاً أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الإقليمى " كفر داود / السادات " بداية من الإسعاف وحتى مدخل عزبة غنيم بكفر داود بإستخدام تقنية ( FDR ) لإعادة تدوير الطبقات الأسفلتية المتهالكة تمهيداً لأعمال الرصف تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى .

وفى الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال تسوية وتمهيد ورفع نواتج التطوير بطريق (732) " العراقية /المشتل" تمهيدا للبدء في أعمال الرصف بطول (4) كم تنفيذ هيئة الطرق والكبارى ، فضلا عن متابعة أعمال فرد ودك طبقة الأساس بطريق (25) " الشهداء/ كفر عشما/العراقية/منشأة سلطان ) بطول 7 كم ، وكذا الأعمال التحضيرية للرصف بسلامون قبلى وذلك عقب الإنتهاء من توصيل كافة المرافق من ( مياه الشرب ، الصرف الصحى ، الكهرباء ، الاتصالات ) تمهيدا لبدء فرد الطبقة الأسفلتية النهائية كونه طريق حيوى وهام وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، كما تابع رئيس المدينة أعمال إنشاء وتوسعة موقف العراقية النموذجي والمقام على تغطية منية الواط بمساحة ( 280( م 2 ، ليسع (30) سيارة بدلا من (15) سيارة، وذلك ضمن سبعة مواقف نموذجية يتم تنفيذها بنطاق مركز الشهداء بديلا عن المواقف العشوائية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.