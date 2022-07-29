اليوم السابع
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ماذا تفعل إذا حدث تذبذب فى التيار الكهربائى؟

الجمعة، 29 يوليه 2022 04:00 ص
ماذا تفعل إذا حدث تذبذب فى التيار الكهربائى؟ توصيل التيار الكهربائى -أرشيفية
كتبت: رحمة رمضان

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تعانى بعض المناطق وخاصة التى يكثر بها سرقات التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد من انخفاض الجهد الكهربائي، وبالتالى تذبذب التيار الكهربائي، فعلى سبيل المثال يجد المشترك لمبة الإنارة تضئ وتطفئ بشكل متكرر، وهو ما قد يعرض منزلك لماس كهربائى، لذلك يجب اتباع هذه الخطوات التالية:

 

1- افصل التيار الكهربائي من لوحة المفاتيح الرئيسية.

2- افصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية بنزع الفيشة قبل تشغيل لوحة المفاتيح مرة أخرى.

3- فى حالة استمرار التذبذ بعد إعادة التيار اتبع الخطوات التالية:

4- تقديم شكوى بمقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.orgأو إرسال شكوى على البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم، أو الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.orgأو الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154)، والاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة 121، أو تقديم شكوى على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، أو تقديم شكوى بمكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

تذبذ التيار الكهربائي



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