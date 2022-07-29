لماذا يتساقط الشعر بعد إجراء عملية إنقاص الوزن؟

كتبت نهير عبد النبى

أفاد العديد من المرضى أنهم لاحظوا أن شعرهم أصبح أرق وأقصر ويتساقط بعد خضوعهم لعملية إنقاص الوزن، و يشار إلى هذه الحالة باسم تساقط الشعر الكربي من المعروف أنها شائعة جدًا ومرهقة لمعظم المرضى تحدث هذه الحالة بشكل مفاجئ ونادرًا ما تستمر لأكثر من 6 أشهر ، بمتوسط ​​3 أشهر لمعظم الحالات .

وحسب ما ذكره موقع helthy ففي معظم الحالات، يعاني المرضى من حالة تسمى تساقط الشعر الكربي بعد إجراء الجراحة و تؤثر هذه الحالة سلبًا على دورة نمو الشعر من خلال إجبار كمية كبيرة من شعر المرضى على التحول إلى مرحلة الراحة "تيلوجين" بدلاً من مرحلة النمو "طور النمو" التي تسبب تساقط الشعر، علاوة على ذلك فإن المرضى الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن، مثل إجراء المجازة المعدية، هم أكثر عرضة لتجربة تساقط الشعر بعد إجراء الجراحة وذلك بسبب التغيير الجذري الذي يطرأ على عاداتهم الغذائية ، مما يقلل من مستويات التغذية لديهم، ويسبب لهم تساقط الشعر.

ما أسباب تساقط الشعر بعد جراحة إنقاص الوزن؟

أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر بعد جراحة السمنة هو النظام الغذائي السيئ الذي يتبع الجراحة يميل معظم المرضى إلى تناول كميات منخفضة جدًا من السعرات الحرارية ومنخفضة البروتين بعد الجراحة هذا يؤدي إلى العديد من الحالات ، مثل نقص الحديد والغدة الدرقية التي تلعب دورًا مهمًا في التسبب في تساقط الشعر. علاوة على ذلك ، هناك أسباب أخرى شائعة مثل:

- المرض الحاد من مضاعفات الجراحة

- الأمراض المزمنة

- الاختلالات الهرمونية

- التغذية السيئة

- الأدوية الموصوفة مثل حاصرات بيتا ومضادات التخثر.

كيف يمكن منع تساقط الشعر بعد جراحة السمنة؟



فيما يلي بعض النصائح لمنع تساقط الشعر بعد جراحة إنقاص الوزن:

1. يجب أن يتذكر المرضى دائمًا أن البروتين ضروري



ينصح المرضى الذين يخضعون لجراحة السمنة بزيادة تناول البروتين اليومي ، حيث أن البروتين مهم للغاية للجسم لتوليد خلايا جديدة ، وخاصة الخلايا التي يتكون منها شعرهم. في معظم الحالات ، يحتاج المرضى إلى تناول 60 جرامًا على الأقل من البروتينات يوميًا، بعض أفضل مصادر البروتينات التي يمكن إضافتها إلى الوجبات تشمل اللحوم الحمراء والأسماك المشوية والدجاج منزوع الجلد وبعض أنواع الجبن مثل الجبن والجبن قليل الدسم وألواح البروتين وبذور الشيا.

2. الانتباه إلى تناول الفيتامينات اليومية

أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر هو نقص الفيتامينات ، مما يعني أن معظم المرضى يحتاجون إلى زيادة مدخولهم اليومي المعتاد من الفيتامينات من أجل منع تساقط الشعر. علاوة على ذلك ، يحتاج معظم المرضى إلى تناول مكملات الفيتامينات بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات لتجنب أوجه القصور مثل الفيتامينات التي تعزز نمو الشعر وتلعب دورًا مهمًا في الحصول على شعر كامل وصحي.

ينصح معظم المرضى بشدة أن يبدأوا في تناول الفيتامينات قبل أسبوعين على الأقل من جراحة إنقاص الوزن لن تؤدي هذه الخطوة الاحترازية إلى منع تساقط الشعر فحسب ، بل ستخلص المرضى أيضًا من التعب المصاحب للنظام الغذائي السيئ الذي يتبع الجراحة.

3. مكملات الحديد والزنك لا تقل أهمية عن البروتينات والفيتامينات



في كثير من الحالات ، كان لنقص الحديد دور أساسي في التسبب في تساقط الشعر. وبالتالي ، يجب فحص مستويات الحديد لدى المرضى الذين يعانون من تساقط شعرهم باستمرار بعد شهور من الجراحة. علاوة على ذلك ، يجب على معظم المرضى إضافة الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامهم الغذائي حتى قبل الجراحة من أجل القضاء على احتمالية الإصابة بنقص الحديد. تشمل الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم الحمراء والخضروات ذات الأوراق الخضراء والفول والبازلاء والحبوب.

4. ينصح المرضى بشدة بالحصول على قسط كاف من النوم والعناية بصحتهم العقلية



الصحة العقلية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية في رحلتك نحو الشفاء التام. لذلك ، بجانب اتباع نظام غذائي متوازن والحصول على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن يوميًا ، يحتاج المرضى أيضًا إلى نمط نوم جيد بالإضافة إلى القيام بالأنشطة التي يمكن أن تساعدهم في التخلص من التوتر مثل اليوجا أو المشي.