قاضٍ امريكي يسخر من الأمير هاري وبوريس جونسون لمعارضتهما منع الإجهاض

كتبت: نهال أبو السعود

سخر عضو محافظ في المحكمة العليا الأمريكية من زعماء العالم الذين انتقدوا حكم الشهر الماضي الذي ‏أسقط حقوق الإجهاض الأمريكية، وفقا لشبكة ان بي سي.‏

قال القاضي صموئيل أليتو من مؤتمر في روما: "لقد حظيت بشرف كتابة هذا القانون ، وأعتقد أن قرار ‏المحكمة العليا الوحيد في تاريخ تلك المؤسسة قد انتقد من قبل سلسلة كاملة من القادة الأجانب الذين ‏شعروا بالرضا التام عن التعليق على القانون الأمريكي".‏

وقال وهو ما أثار ضحك الجمهور "أحد هؤلاء كان بوريس جونسون لكنه دفع الثمن". وكان جونسون ، ‏الذي أعلن عزمه على الاستقالة في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من الفضائح ، قد وصف ‏الحكم بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء".‏

كما أشار أليتو إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ودوق ساسكس ‏الأمير هاري ، الذين أدانوا "التراجع عن الحقوق الدستورية" في الولايات المتحدة خلال خطاب ألقاه أمام ‏الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.‏

وقال أليتو: "ما أصابني حقًا هو عندما خاطب دوق ساسكس الأمم المتحدة وبدا أنه قارن القرار بالهجوم ‏الروسي على أوكرانيا"، يبدو أن الأمير هاري يشير إلى حكم الإجهاض عندما قال في خطابه أمام الأمم ‏المتحدة: "من الحرب المروعة في أوكرانيا إلى تراجع الحقوق الدستورية هنا في الولايات المتحدة ، نشهد ‏هجومًا عالميًا على الديمقراطية والحرية"‏

لم يكن هاري وجونسون بمفردهما ، حيث غرد ماكرون بأن الإجهاض "حق أساسي لجميع النساء" و ‏‏"يجب حمايته" ، بينما وصف ترودو القرار بأنه "مروع" ، قائلاً: "لا يجب على أي حكومة أو سياسي أو ‏رجل أن يقول امرأة ما تستطيع وما لا تستطيع أن تفعله بجسدها ".‏

ووفقا للتقرير، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الثقة في المحكمة في أدنى مستوياتها على الإطلاق في أعقاب ‏العديد من القرارات المثيرة للجدل من قبل المحكمة. قال 25% فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم ‏يثقون في المحكمة العليا وقراراتها.‏