قاضٍ امريكي يسخر من الأمير هاري وبوريس جونسون لمعارضتهما منع الإجهاض

سخر عضو محافظ في المحكمة العليا الأمريكية من زعماء العالم الذين انتقدوا حكم الشهر الماضي الذي أسقط حقوق الإجهاض الأمريكية، وفقا لشبكة ان بي سي.
قال القاضي صموئيل أليتو من مؤتمر في روما: "لقد حظيت بشرف كتابة هذا القانون ، وأعتقد أن قرار المحكمة العليا الوحيد في تاريخ تلك المؤسسة قد انتقد من قبل سلسلة كاملة من القادة الأجانب الذين شعروا بالرضا التام عن التعليق على القانون الأمريكي".
وقال وهو ما أثار ضحك الجمهور "أحد هؤلاء كان بوريس جونسون لكنه دفع الثمن". وكان جونسون ، الذي أعلن عزمه على الاستقالة في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من الفضائح ، قد وصف الحكم بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء".
كما أشار أليتو إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ودوق ساسكس الأمير هاري ، الذين أدانوا "التراجع عن الحقوق الدستورية" في الولايات المتحدة خلال خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال أليتو: "ما أصابني حقًا هو عندما خاطب دوق ساسكس الأمم المتحدة وبدا أنه قارن القرار بالهجوم الروسي على أوكرانيا"، يبدو أن الأمير هاري يشير إلى حكم الإجهاض عندما قال في خطابه أمام الأمم المتحدة: "من الحرب المروعة في أوكرانيا إلى تراجع الحقوق الدستورية هنا في الولايات المتحدة ، نشهد هجومًا عالميًا على الديمقراطية والحرية"
لم يكن هاري وجونسون بمفردهما ، حيث غرد ماكرون بأن الإجهاض "حق أساسي لجميع النساء" و "يجب حمايته" ، بينما وصف ترودو القرار بأنه "مروع" ، قائلاً: "لا يجب على أي حكومة أو سياسي أو رجل أن يقول امرأة ما تستطيع وما لا تستطيع أن تفعله بجسدها ".
ووفقا للتقرير، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الثقة في المحكمة في أدنى مستوياتها على الإطلاق في أعقاب العديد من القرارات المثيرة للجدل من قبل المحكمة. قال 25% فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يثقون في المحكمة العليا وقراراتها.
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