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غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية فى 447 لجنة

الجمعة، 29 يوليه 2022 03:00 ص
غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية فى 447 لجنة امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنطلق السبت 30 يوليو الجارى امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الثانوية الفنية بكافة نوعياتها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021، والتي تنطلق يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء 9 أغسطس المقبل. 
 
وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني عام 2022 في المواد ذات الورقة الامتحانية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 10/8/2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 11/8/2022.
 
وقالت الوزارة، إنه تم التنبيه مشددًا على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة للتوجه بالتنبيه على لجان سير الامتحان التابعة لهم بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بتلك اللجان. 
 
وأضافت، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني لهذا العام 2022 بلغ حوالي 221827 طالب بكافة النوعيات (111534 صناعي - 41795 زراعي - 64542 تجاري - 3956 فندقي).
 
كما بلغ عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني لهذا العام (447) لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفني (238 صناعي - 120 تجاري - 84 زراعي - 5 فندقي).
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

موعد امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان

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