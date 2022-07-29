ضبط وإحضار 8 متهمين بينهم سيدتان قطعوا كف شاب داخل مقبرة فى التبين

أمرت نيابة 15 مايو بضبط وإحضار 8 أشخاص، بينهم سيدتان، قطعوا كف شاب داخل مقابر التبين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات وجروح بمنطقة التبين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص، أن المجنى عليه يدعى "س.ش"، 16 عاما، ومصاب بقطع كامل بكل الأوتار القابض أصابع اليد والكف، وكسر فى عظمتى الرسغ الأيسر، وجروح قطعية متعددة بفروة الرأس، وجرح قطعى بالكتف الأيمن، وجرح قطعى بالظهر والكتف الأيسر.

وبمناقشة أسرة المجنى عليه أتهموا 8 اشخاص بينهم سيدتان، باعتراض طريق نجلهم المصاب، واصطحابه بمنطقة المقابر والتعدى عليه، ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات الحادث والقبض على الجناة وجارى تحرير المحضر اللازم.