شخص يطلق على آخر خرطوش بسبب فتاة بالسنبلاوين

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر برش خرطوش بمنطقة السنبلاوين بالدقهلية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إحدى المستشفيات بوصول (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) مصاب برش خرطوش وبسؤاله إتهم (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليه بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "خرطوش" كان بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما حال معاتبته له لقيامه بمعاكسة شقيقته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم (بندقية خرطوش – طلقة من ذات العيار)ًفتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.