اليوم السابع
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سوناك: لا أرى مكانا لـ"جونسون" فى الحكومة البريطانية مستقبلاً

الجمعة، 29 يوليه 2022 02:00 ص
سوناك: لا أرى مكانا لـ"جونسون" فى الحكومة البريطانية مستقبلاً المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية ريشى سوناك
وكالات

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صرح المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية ريشى سوناك بأنه لن يبحث عن وظيفة لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون في حال انتخابه زعيما جديدا لحزب المحافظين، ورئيسا للوزراء.

وقال سوناك ردا على سؤال بشأن إمكانية تعيين جونسون مبعوثا إلى أوكرانيا في وقت لاحق: "أنا لست هنا من أجل منح الوظائف للناس".

وأضاف أنه لا يرى مكانا لجونسون في الحكومة البريطانية في المستقبل.

يذكر أن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس وصلا إلى المرحلة النهائية من المنافسة من أجل منصب رئيس الوزراء الجديد.

ومن المقرر إتمام تصويت أعضاء الحزب في 2 سبتمبر المقبل والإعلان عن النتائج في 5 سبتمبر.


ريشى سوناك

بريطانيا

اخبار بريطانيا

بوريس جونسون

ليز تراس



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