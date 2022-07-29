حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز ديرب نجم فى الشرقية

كما قرر المحافظ نقل كلا من أحمد محمد عبد الله – رئيس الوحدة المحلية القروية بقرموط صهبرة للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو

- عبد السلام محمد السيد – رئيس الوحدة المحلية القروية بصفط زريق للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بقرموط صهبره

- محسن محمد الشحات ( باحث شئون عاملين بمركز ديرب نجم) للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بصفط زريق

- نورا يوسف عبد العظيم – سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بصافور للعمل سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بقرموط صهبره

- محمد ماضي علي – سكرتير الوحدة المحلية القروية بصفط زريق للعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية ببهنيا

- محمد حسن السيد – سكرتير الوحدة المحلية القروية ببهنيا للعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بصفط زريق

- أحمد محمد محمود – سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرموط صهبره للعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بصافور.

أكد محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد تقييم دقيق لأداء رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية ولإعادة تنظيم العمل وللصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام.