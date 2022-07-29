توريد 630 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونظراً لانخفاض كميات الأقماح المحلية الموردة موسم 2022 م، فقد تقرر غلق كافة المواقع التخزينية مع الاستمرار في توريد القمح للمواقع التالية فقط (صومعة الحسينية - صومعة أبوحماد - شون (منيا القمح / الهجارسة / القرين بنك) مراكز تجميع (الغابة / ابراهيم حسن / حوض الطرفا)- مطاحن)، مؤكداً على استمرار استقبال أطنان القمح المحصودة في الصوامع والشون سابقة الذكر من جميع أنحاء المحافظة، وناشد المحافظ المزارعين بالإسراع في توريد القمح إلي الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ عليه من الإهدار أو التلف، وحفاظاً على الأمن الغذائي للمواطنين باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول للمحافظة.

أوضح محافظ الشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 44 طنا و525 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 629894 طنا و348 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 6289938 طنا و873 كيلو قمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا و222 فدانا تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار "غراب"، إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكداً علي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.