اليوم السابع: خطة الحكومة لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: خطة الحكومة لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

«التخطيط» تصدر تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالى 2022/2023.. وتؤكد: خطة الحكومة لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا.. تهدف إلى الارتقاء بمستويات معيشة المواطن وتنمية الريف المصرى وفق برامج طموحة محققة طفرة ونقلة حضارية غير مسبوقة وفى مدى زمنى قصيرة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد

283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق لمواجهة الغلاء.. «التنمية المحلية»: إنشاء الأسواق يمنع الممارسات الاحتكارية لبعض التجار.. ويؤكد: مساحة الأراضى تزيد على 1000 م2

بناء الوعى فى مقدمة أولويات القائمين على الإعلام.. «المتحدة» ترفع شعار الوطن أولا

اختفاء المجاميع المرتفعة فى نتيجة الثانوية والدرجات تعبر عن المستوى الحقيقى للطلاب.. «التعليم»: التصحيح فى مراحله الأخيرة وبدء تجميع نتائج الطلاب ومراجعتها.. ومصادر: النسبة العامة للنجاح مرتفعة

130 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات خلال 4 أيام.. مكتب التنسيق يؤكد استمرار إتاحة الموقع للتسجيل دون إجازات.. والمتحدث باسم «التعليم العالى»: اختبارات القدرات تسير بشكل مُنتظم

حكايات المبدعين.. شخصيات ورموز مصرية مؤثرة.. مذكرات منسية للموسيقار محمود الشريف.. و«نعينع» قارئ من عمالقة دولة التلاوة

صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.1 مليون طن.. وزير الزراعة: فتح الأسواق الجديدة أسهم فى تعويض النقص خلال أزمتى كورونا والحرب الأوكرانية

«الصحة»: إنشاء وتطوير 11 مستشفى ومركز صحة أسرة بـ6 محافظات.. حسام عبدالغفار: نسب الإنجاز تتراوح بين 55 و85%

الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات تحصل على جائزة التميز العالمية فى نظم المعلومات الجغرافية

رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات: تزويد موقع التنسيق بنتائج اختبارات القدرات بشكل يومى.. سيد قنديل لـ «اليوم السابع»: منح الطلاب الحق فى التسجيل لأكثر من تخصص.. نماذج مختلفة للاختبارات على مستوى الكليات وتحديد مصير طلاب العام الماضى الراغبين فى التحويل لكليات تشترط اختبار قدرات



