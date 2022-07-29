اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 01:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الوطن منبع الحب".. الإفتاء: النبي علمنا حب بلادنا من خلال الهجرة

الجمعة، 29 يوليه 2022 11:48 ص
"الوطن منبع الحب".. الإفتاء: النبي علمنا حب بلادنا من خلال الهجرة الدكتور محمد وسام أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ النبي علمنا حب الوطن من خلال الهجرة الشريفة، حيث نظر إلى مكة باكيا دامع العين، وقال: "والله إنكِ أحب بلاد الله إليّ، ولولا أن قومك أخرجوني منكِ ما خرجت"، ولذلك في أول الوحي، قال ورقة بن نوفل للنبي إن قومه سيخرجونه، وهو ما استوقف النبي وسأله عن حقيقة هذا الأمر، وبالتالي فإن الهجرة درس عظيم في حب الوطن.

 

أضاف وسام، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "النبي في هذا الحديث كان يخاطب الأرض والجبال ومكة، أي أن النبي علمنا الحب، حب الانسان والحيوان والأكوان، وقال عن أحد هذا جبل يحبنا ونحبه".

 

وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "النبي علمنا أن الوطن هو موطن الحب وأنك إذا أحببته فتحت لك المغاليق فيه، ولم يقل مثلما قال المتشددون الذين يرفعون الشعارات الجوفاء إن الوطن حفنة من تراب عفن، من نصدقك؟! النبي أم هؤلاء؟!".

 

وأشار، إلى أن مكة كانت تحكمُ بقوانين المشركين وكان المسجد الحرام مليئا بالأصنام، ولم يقل النبي إن مكة دار كفر ولا علاقة له بها، وعندما ذهب النبي إلى المدينة قال "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد".


محمد وسام

أمين لجنة الفتوى

دار الإفتاء المصرية

حب الوطن

اخبار التليفزيون



الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر المحرم والسنة الهجرية 1444

الخميس، 28 يوليه 2022 07:30 م

حقيقة إلغاء قائمة المنقولات.. مزحة أطلقها أستاذ جامعى مع طلابه .. ورواد مواقع التواصل يردون بـ"كوميكس" عن شراء الرجال لأطقم الصينى والحلل والرفايع.. ودار الإفتاء: لا حرج شرعًا فى الاتفاق على "القايمة"

الخميس، 28 يوليه 2022 07:00 م

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر المحرم لتحديد رأس السنة الهجرية

الخميس، 28 يوليه 2022 02:00 ص

دار الافتاء: الصلاة في المساجد الموجود بها أضرحة جائزة والقول بتحريمها باطل

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:30 م

دار الإفتاء: لا مانع شرعا من طلب المددَ من الأنبياء والأولياء والصالحين

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:50 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة