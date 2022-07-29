الكشف على 1003 مواطنين فى قافلة طبية مجانية بقرية أبودياب بقنا ضمن "حياة كريمة"

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1003 مواطنين فى 6 تخصصات طبية بواقع "295 حالة طب وجراحة العيون ، 120 حالة أمراض باطنة، 248 حالة طب أطفال، 89 حالة جراحة عامة، 61 حالة تنظيم الأسرة، 29 حالة أمراض نساء وتوليد " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 45 حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 104 مواطنين وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي.