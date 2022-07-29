الشيخ أحمد التميمى: التخطيط الدقيق من أهم دروس الهجرة ويجب الاقتداء بالرسول

كتب: محمود رضا الزاملى

قال الشيخ أحمد التميمي، كبير أئمة وزارة الأوقاف: ظل الرسول فى مكة 13 عاما، لم يكل ولم يمل فى الدعوة، وذهب إلى الطائف ولقى منهم تعنتا، ورفضا، فذهب لنشر الدعوة الإسلامية فدعا ربه، فنزل إليه ملك من السماء، فقال له أؤمرنى يا رسول الله، هل أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم "لا"، ربما يأتى من أصلابهم من يعبد الله.

وأضاف كبير أئمة وزارة الأوقاف خلال حواره ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى: فكان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ومن أهم دروس الهجرة، التخطيط الذى بدأ للهجرة منذ البداية حتى النهاية ويجب علينا أن نخطط جيدا لكل أمور حياتنا اقتداء برسول الله، وكانت النساء لهم دور فى الهجرة عن طريق أسماء بنت ابى بكر التى لقبها الرسول بذات النطاقين.

وتابع كبير أئمة وزارة الأوقاف: الهجرة النبوية الخطوة الأولى لتأسيس دولة المسلمين فى مكة، وبعد أن وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان اسمها يثرب وأقام مجتمعا فيه إخاء ومشاركة والسوق لبناء اقتصاد هذه الدولة .