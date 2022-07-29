اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 07:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الداخلية الإماراتية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الأمطار إلى 7 أشخاص

الجمعة، 29 يوليه 2022 06:28 م
الداخلية الإماراتية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الأمطار إلى 7 أشخاص سيول الإمارات
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم العثور على الشخص المفقود جراء السيول وقد فارق الحياة، ليرتفع عدد ضحايا السيول التى خلفتها الأمطار الغزيرة التى هطلت على كل من إمارة رأس الخيمة والشارقة والفجيرة إلى 7 أشخاص.

وقالت الوزارة فى حسابها على تويتر: "إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية قبل قليل فقد تم العثور علـى الشخص المفقـود وقد فارق الحياة، معربين عـن خالص عزائنا ومواساتنا لأسرته وذويه، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه تم العثور على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية متوفين جراء السيول التى جرت فى الإمارات، وجارٍ البحث عن شخص آخر من الجنسية الآسيوية.

وأكدت أن 80% من الأفراد التى تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة والفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي.


الداخلية الإماراتية

الأمطار في الامارات

أمطار في الامارات

الامارات

أمطار

سيول الإمارات



الموضوعات المتعلقة

سيول الإمارات.. إنقاذ 870 شخصا فى الشارقة والفجيرة بسبب الأمطار

الخميس، 28 يوليه 2022 06:11 م

سيول الإمارات.. الداخلية تعلن عدم وجود خسائر بالأرواح بسبب الأمطار الغزيرة

الخميس، 28 يوليه 2022 05:58 م

الإمارات" تشيد بتجربة مصر فى رصد وتحليل مشاهد التدخين والتعاطى بالدراما

الخميس، 28 يوليه 2022 04:19 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. الفيدرالى الأمريكى يرفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.. أمطار غزيرة تضرب الإمارات.. صواعق تقتل 20 شخصا بالهند.. بايدن يعود للعمل بعد تعافيه من فيروس كورونا

الخميس، 28 يوليه 2022 12:20 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة