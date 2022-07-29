البحث عن 6 متهمين بينهم سيدتان قطعوا كف شاب داخل مقبرة في التبين

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم للقبض على 8 أشخاص، بينهم سيدتان، قطعوا كف شاب داخل مقابر بمنطقة التبين، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات وجروح بمنطقة التبين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص، أن المجنى عليه يدعى "س .ش"، 16 عاما، ومصاب بقطع كامل بكل الأوتار القابض أصابع اليد والكف، وكسر في عظمتي الرسغ الأيسر، وجروح قطعية متعددة بفروة الرأس، وجرح قطعي بالكتف الأيمن، وجرح قطعي بالظهر والكتف الأيسر.

وبمناقشة أسرة المجنى عليه أتهموا 8 اشخاص بينهم سيدتان، باعتراض طريق نجلهم المصاب، واصطحابه بمنطقة المقابر والتعدى عليه ، ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات الحادث والقبض على الجناة وجارى تحرير المحضر اللازم.