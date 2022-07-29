الإسكندرية تستقبل المصطافين فى ذروة الموسم وسط أجواء ساحرة.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية إقبالا كبيرا اليوم الجمعة ، وزحاما على الشواطئ ، خاصة مع الإقبال المتزايد من رحلات اليوم الواحد التى تأتى الى الإسكندرية من جميع محافظات مصر لقضاء يوم مصيفى سعيد على شواطئ الإسكندرية وسط أجواء ساحرة لمصيف الإسكندرية .

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ،على أن يوم الجمعة هو غير اعتيادي على شواطئ الإسكندرية من حيث كثافة الإقبال وإرتفاع نسب الاشغال وامتلاء الشواطئ منذ الساعات الاولى فى الصباح الباكر .

وأكدت الإدارة المركزية أنها تتابع يوميا حالة البحر لتحذير المصطافين ،حيث تصل درجة الحرارة اليوم إلى 33 درجة مئوية ،مع استقرار حالة البحر وهدوء الأمواج بما يسمح بالسباحة على شواطئ الإسكندرية.

كما أكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية،على إستمرار غلق شاطئ النخيل غرب الإسكندرية ومنع النزول الى البحر حفاظا على سلامة المصطافين،وناشدت الزائرين ضرورة إتباع تعليمات منقذ الشاطئ خاصة على شواطئ غرب الإسكندرية.



الإسكندرية تستقبل المصطافين فى ذروة الموسم (1)



الإسكندرية تستقبل المصطافين فى ذروة الموسم (2)



الإسكندرية تستقبل المصطافين فى ذروة الموسم (3)



الإسكندرية تستقبل المصطافين فى ذروة الموسم (4)



الإسكندرية تستقبل المصطافين فى ذروة الموسم (5)



الإسكندرية تستقبل المصطافين فى ذروة الموسم (6)



الإسكندرية تستقبل المصطافين فى ذروة الموسم (7)



الإسكندرية تستقبل المصطافين فى ذروة الموسم (8)



الإسكندرية تستقبل المصطافين فى ذروة الموسم (9)