إزالة 14 حالة تعد على مساحة 1086 مترا بمراكز البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

وطالب محافظ البحيرة، بالالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة المؤثرة على المجتمع، وفى هذا السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات لإزالة التعديات بصفة دورية، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 14 حالة تعدي بنطاق 6 مراكز باجمالى مساحة بلغت 1086 متر.