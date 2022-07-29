أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وإليكم أبرز الأخبار على حتى الساعة السادسة مساءً: الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، جموع الشعب المصرى والأمة العربية، بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد. تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز بالعاشر من رمضان الأحد 7 أغسطس قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات لعمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، سيبدأ يوم الأحد الموافق 7 أغسطس، وحتى يوم الثلاثاءالموافق 3 يناير عام 2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالأحياء (22 – 23 – 24 - 35 - 36 )، وقطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 37 بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز المدينة. اعرف التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم كليا بسبب إنشاء محطة مترو المساحة حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجموعة من التحويلات المرورية أمام حركة السيارات، بعد إجراء غلق كلي لشارع الأهرام، بداية من أمام شارع فاطمة رشدي حتي ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني، بطول 500 م، لتنفيذ محطة مترو أنفاق المساحة ضمن الخط الرابع للمشروع، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لمنع ظهور أي كثافات مرورية خلال مدة الأعمال. التنمية المحلية: 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق لمواجهة الغلاء أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة فى المحافظات، وحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1000 جنيه للجرام شهدت أسعار الذهب عالميًا، ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستويات 1763 دولارا للأونصة مقابل مستويات 1735 دولارا أمس، على الرغم من رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.5% في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء الماضي، والذي قرر رفع الفائدة 75 نقطة أساس، وتسببت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك قد أبطأ وتيرة رفع الفائدة في حدوث طلب مرتفع على الذهب. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد صرحت الداخلية بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/7/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة قرب حلول (العام الهجرى الجديد 1444هـ) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

تحليق 12 رحلة بالون طائر على متنها 300 سائح فى سماء غرب الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر، حيث خرجت في سماء المحافظة 12 رحلة بالون على متنها حوالي 300 سائح مصري وأجنبي من حول العالم، وذلك استمراراً لرحلات البالون المميزة غرب الأقصر، حيث يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة. الحكومة تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل وزيادة الصادرات إلى 35 مليار دولار أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.

الأهلى يواجه الزمالك فى السوبر المصرى 28 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بالإمارات

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين مباراة كأس السوبر المصري، التي تم اعتماد موعدها الجديد بتاريخ 28 أكتوبر 2022 فى الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك يقرر صرف 10 ملايين جنيه للاعبين بعد الفوز على فيوتشر