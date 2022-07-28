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4 طلاب ضمن أوائل الثانوية الأزهرية بالدقهلية.. تعرف عليهم

الخميس، 28 يوليه 2022 07:46 م
4 طلاب ضمن أوائل الثانوية الأزهرية بالدقهلية.. تعرف عليهم الطالب عمار أشرف ووالدته
الدقهلية فريق المحافظات

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حصدت محافظة الدقهلية، 4 مراكز ضمن أوائل الثانوية الأزهرية، وذلك بعد اعتماد نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022، بأقسامها العلمية المختلفة (الأدبي، والعلمي، والعلوم الإسلامية، ومعاهد فلسطين الأزهرية).

 

وحصل الطالب عبد الرحمن عادل محمد محمد الدغيدي، من معهد أجا، على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 درجة، وبنسبة 99.54%، والطالبة علا فضل محمد محمد رزق، من معهد فتيات الضهرية، على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 درجة، وبنسبة 99.54%، وذلك في الشعبة العلمية.

 

فيما حصلت الطالبة الزهراء حسام الدين، من معهد فتيات ميت عنتر، على المركز الخامس بمجموع درجات 577 درجة، وبنسبة 91.59%، مكفوفين، وعمار أشرف عبد الله صادق عبدالرحمن، من معهد المنصورة النموذجي، على المركز الخامس، بمجموعة درجات 614 درجة، وبنسبة 97.46%، شعبة العلوم الإسلامية.

 

وكان الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى اتصالًا هاتفيًا، هنأ فيه أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022.

 

وأشاد الإمام الأكبر خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا على ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.

 

عبد الرحمن عادل
عبد الرحمن عادل

 

عمار اشرف
عمار اشرف

 

علا فضل
علا فضل

 

عمار اشرف ووالدته
عمار أشرف ووالدته

 


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