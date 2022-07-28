نسرقها بطريقة كسر الأبواب.. اعترافات لصوص الفيلات فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف لصوص بسرقة الفيلات بالقاهرة بأسلوب كسر الأبواب، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) باكتشافهما كسر باب الفلتين مسكنهما "تحت الإنشاء" والكائنتان بدائرة القسم ، وسرقة (كمية من الأسلاك الكهربائية ) من داخلهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب"، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل للأدوات الكهربائية "له معلومات جنائية" كائن بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزة الأخير (4 جهاز تكييف مجموعة من "الأدوات والمعدات الكهربائية – محابس المياه" ).

كما أقر المتهمان بأن المضبوطات بحوزة الأخير من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن تحت الإنشاء بأسلوبى "كسر الباب - التسلق "، كما أقرا بارتكابهما عدد (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء عدد من المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.