وكالات

اعتبر النائب في مجلس الدوما عن شبه جزيرة القرم ميخائيل شيريميت، أن الجيش الأوكراني يقاتل الآن من أجل مصالح الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات التي اشترت أخصب الأراضي في أوكرانيا.

وقال شيريميت: "يقاتل الجيش الأوكراني اليوم من أجل أراضي الشركات الأمريكية الضخمة متعددة الجنسيات التي اشترت أخصب الأراضي الجنوبية في أوكرانيا، واليوم، هم الذين يجبرون الأوكرانيين على الموت من أجل الأراضي التي اشتروها".

وأشار إلى أن فلاديمير زيلينسكي ضغط من أجل بيع الأراضي الأوكرانية.

وأضاف: "لم يتم إخبار مواطني أوكرانيا بهذا، وهم لا يفهمون أنهم يعيشون على أراضي أمريكية. حان الوقت ليفتح لشعب الأوكراني عيونه".