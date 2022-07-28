مقتل شاب فى مشاجرة مع آخرين بقرية بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفي فاقوس المركزى بوصول "إبراهيم م ك" 22 عاما مقيم قرية دائرة مركز فاقوس ، جثة هامدة، تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات الأولية وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وآخرين، مما أسفر عن مصرعه تم ضبطهم المتهمين وجارى مناقشتهم لمعرفة أسباب الواقعة وجارى مواصلة التحريات.

وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بفاقوس، التى أمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان وإرسال تقرير عن سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة فيها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.