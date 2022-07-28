مصرع مواطنين وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، في المنطقة التي تقع بين قرية قصر الباسل بنطاق مركز شرطة إطسا، وسمسطا الغربي بمحافظة بني سويف، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفيات المركزية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بعد قصر الباسل بنطاق المركز، ووجود متوفين ومصابين.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين، وإصابة 12 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.