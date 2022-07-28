محافظ بنى سويف يواصل استقبال المواطنين لبحث الحلول لمطالبهم ومشاكلهم

بنى سويف - هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح لبحث الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين، والتي تتطلب مناقشة الحلول والبدائل الممكنة، وذلك في حضور المختصين من الجهات المعنية، لتوفير الحلول والبدائل في أسرع وقت ممكن.

تناول اللقاء عددا من الطلبات والشكاوى، ومنها طلب مقدم من أحد المواطنين يلتمس فيه الموافقة على علاج ابنه 12عاما على نفقة الدولة، والذي يعاني من مرض ضمور العضلات "دوشين/طفرة45" طبقا للتشخيص الطبي للحالة، لعدم مقدرته على مصاريف العلاج.

وأفاد مدير التأمين الصحي أن الطفل يتلقى أدوية من استشاري المخ والأعصاب ، وتقوم لجنة ضمور العضلات بإعداد تقرير شامل عن الحالة، وإمكانية علاجها .

من جانبه كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير فرع التأمين الصحي بمتابعة حالة الطفل، واتخاذ ما يلزم لمواصلة العلاج ، مع رفع نتائج التحاليل والأشعة إلى اللجنة العليا لضمور العضلات بشكل مستمر.

حضر اللقاء المفتوح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد يحيى مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومها حميدة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.