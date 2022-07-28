طلاب آداب الزقازيق يحفرون بئر مائى فى أفريقيا صدقة على روح زميلتهم

فى لفتة إنسانية تعبر عن معنى الزمالة والوفاء، قرر طلاب الفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم اللغة العربية دفعة 2022 بجامعة الزقازيق، إلغاء حفل التخرج احتفالا بنهاية سنوات الدراسة الجامعية، وقرروا حفر بئر مياه فى إفريقيا صدقة جارية على روح فقيدة دفعتهم الطالبة "ندى علاء"التى توفيت أثناء امتحانات نهاية الفرقة الرابعة بعد معاناة مع المرض، وحمل البئر اسم "الندى ".
وأوضح عدد من الطلاب أن فكرة المساهمة فى بناء بئر مائئ جاءت من خلال التفكير في أحد الأعمال الخيرية أثناء التخرج وتتم على روح زميلتهم التى توفيت أثناء امتحانات نهاية العام الدراسى، واقترح أحد الزملاء التواصل مع المكتب المسئول عن حفر الآبار فى أفريقيا، وقد لاقت الفكرة استحسان الجميع، نظرا لمعرفتهم بهذا المشروع الخيرى ببناء هذه الآبار المائية للمحتاجين لها من الدول الاسلامية الأخرى.
وأضافوا: أنه تم جمع المبلغ المالى من كل الزملاء بالدفعة بشكل سريع، لان مشروع سقي الماء له ثواب كبير، وتم البدء فى حفر البئر واكتمل وافتتح منذ أيام.
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(1)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(2)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(3)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(4)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(5)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(6)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(7)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(8)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(9)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(10)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(11)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(12)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(13)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(14)
طلاب-أداب-الزقازيق-يحفرون-بئر-مائى-فى-أفريقيا-بدلا-من-حفل-التخرج--(15)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة