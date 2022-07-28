صوت يعانق السماء.. ريماس السيد طفلة تبدع في تلاوة القرآن والإنشاد بالشرقية

برعت الطفلة ريماس السيد أحمد فى الأناشيد والابتهالات الدينية، واشتهرت بين أقرانها بصوتها الجميل وحنجرتها الذهبية، وقالت الطفلة ريماس السيد أحمد من مركز أبو كبير محافظة الشرقية، إنها تدرس فى الصف الخامس الابتدائى وعضوة فى فرقة مداحين النبي للانشاد الدينى.

وأوضحت: اكتشف موهبتى والدتى منذ فترة، وكانت تطلب منى الإنشاد الدينى وتشجعني جدا وبعدها سمعني أقاربي وجيراني، وكلما رآني أحد منهم طلب منى أن أشدوا بالأناشيد الدينية والمدائح النبوية وأصبحت الآن أشارك في الحفلات وطابور الصباح بمدرستى

وأضافت: بعدما انضممت إلى فرقة مداحي النبى علمنى المدرب كيف انشد بطريقة جيدة وتعلمت مخارج الحروف وشعرت أنني أتقدم بشكل كبير وبدأ صوتى يتحسن.

وأضافت أنها أيضا مستمرة فى حفظ القرآن الكريم ، وأنها تطمح فى ختم القرآن قريبا وأنها تستمع لإذاعة القرآن الكريم وتستمع إلى المبتهلين والمنشدين وتسعد بسماعهم وأتمنى أن تكون منشدة كبيرة ولها اسمها ومستمعيها.