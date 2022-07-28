اليوم السابع
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رئيس كوريا الشمالية يهدد بتدمير جيش الجنوبية وسلطتها إذا "حاولوا القيام بمغامرات خطيرة"

الخميس، 28 يوليه 2022 05:00 ص
رئيس كوريا الشمالية يهدد بتدمير جيش الجنوبية وسلطتها إذا "حاولوا القيام بمغامرات خطيرة" رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون
وكالات

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هدد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتدمير جيش جارته الجنوبية وسلطتها بحال قامت سيئول "بمغامرات خطيرة".

وقال كيم خلال الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية: "نحذرحكومة كوريا الجنوبي بأننا سندمر جيشها بحالت قاموا بأي مغامرات خطيرة". 

وأضاف: "إذا كان النظام الكوري الجنوبي وأفراد العصابات العسكرية يفكرون في أخذنا عسكريا ويعتقدون أنهم قادرون على تحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقي على أساس وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فهم مخطئون".

وتابع أن بيونغ يانغ "مستعدة تماما" لأي صراع عسكري مع الولايات المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية حذرت من أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تحديات أمنية غير مسبوقة إذا لم يوقفا حملتهما العدائية ضدها، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة.

وقال تشوي جين، نائب المدير العام لمعهد نزع السلاح والسلام، وهو مركز أبحاث تديره وزارة خارجية كوريا الشمالية، لوكالة "أسوشيتد برس": "إذا اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها المواجهة العسكرية معنا، فسيواجهون عدم استقرار غير مسبوق من الناحية الأمنية".

ورأى أن التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيئول هذا العام تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب، متهما مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين بالتخطيط لمناقشة نشر أصول استراتيجية نووية أمريكية خلال تدريب مشترك آخر من المقرر أن يبدأ الشهر المقبل.


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